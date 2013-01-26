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Dünya

Rusya'da eşcinsellik propagandası yapmak yasaklandı!

Rusya'da kabul edilen yasaya göre eşcinsel davranışlarda bulunan kişi ve kurumlara 12 bin 500 Euro’ya kadar para cezası verilebilecek

26 Ocak 2013 18:46

Rusya parlamentosu alt kanadı Duma’da, eşcinselliğin propagandasının cezalandırılmasını öngören yasa tasarısıyla ilgili ilk oylama yapıldı. 450 kişiden oluşan Duma’da hazır bulunan 389 milletvekilinden sadece bir kişi tasarıya karşı hayır oyu kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in destek verdiği yasa tasarısına göre, eşcinsel davranışlarda bulunan kişi ve kurumlara 12 bin 500 Euro’ya kadar para cezası verilebilecek.

Tasarının yasalaşması için Duma’da üç kez oylandıktan sonra parlamentonun üst kanadı Federal Konsey’in de onayını alması gerekiyor.

Liberal Demokratik Parti Lideri Vladimir Zhirinovsky, yasağa karşı çıktı:

“Bu, yasaklamaktan daha tehlikeli. Çünkü tartışmalarla birlikte propaganda devam edecek.”

Eşcinsellerin başkent Moskova’da yasa tasarısına karşı yürüyüş yapması bekleniyor:

“Yasa, eşcinsel propagandasının ne olduğunu tam olarak tanımlamıyor. Nedeni anlaşılabilir, çünkü eşcinsel propagandası diye birşey yok. ‘Geleneksel değerlere ve Ortodoks geleneklerine uymayan davranışlar’, eşcinsel propagandası olarak değerlendiriliyor.”

Tasarının oylandığı sırada Duma önünde toplanan karşıt gruplar arasıda arbede yaşandı. Çıkan olaylarda yaklaşık 20 gösterici gözaltına alındı.

Eşcinsellik, Rusya’daki Ortodoks Kilisesi tarafından ‘günah’ olarak kabul ediliyor.

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