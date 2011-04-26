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Dünya

RUSYA'DA EŞCİNSELLERİN YÜRÜYÜŞÜNE İZİN MOSKOVA (A.A)

26 Nisan 2011 19:08

-RUSYA'DA EŞCİNSELLERİN YÜRÜYÜŞÜNE İZİN MOSKOVA (A.A) - 26.04.2011 - Rusya'nın başkenti Moskova'nın eski Belediye Başkanı Yuriy Lujkov'un görevden alınmasının ardından başkentte ilk defa eşçinsel yürüyüşüne izin çıktığı bildirildi. Rusya'daki eşcinsel hakları savunucularının liderlerinden Nikolay Aleksiyev, kendi web sitesinde yaptığı açıklamada, Moskova kent yönetiminin 28 Mayıs'ta başkentte eşcinsel yürüyüşü yapılmasına izin verdiğini kaydetti. Bu iznin eşcinsellerin büyük başarısı olduğunu vurgulayan Aleksiyev, "Yetkililer, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararı uyarınca şimdi de yürüyüşe katılacakların güvenliğini sağlamalı. Bu her halükarda homofobiye karşı vurulan en büyük darbe" dedi. AİHM geçen yıl Ekim ayında Rusya'yı eşcinsel yürüyüşünü yasakladığı gerekçesiyle 41.090 dolar para cezasına çarptırmıştı. Eski Belediye Başkanı Lujkov, eşcinsel yürüyüşünün "şeytani" olduğunu belirterek, görevde olduğu 18 yıl boyunca izin vermemişti. Moskova'nın yeni Belediye Başkanı Sergey Sobyanin de geçen Şubat ayında yaptığı açıklamada, eşcinsel yürüyüşü fikrini desteklemediğini söylemişti. Belediyeden konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

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