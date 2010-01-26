Rusya'da Ermeni haritası krizi

T24 - Rus, Azeri ve Ermeni liderlerin zirvesinde “soğuk hava” estiren önemli bir faktörün, kısa süre önce Ermeni tarafının neden olduğu “harita skandalı” olduğu belirtildi.
Rus basınına yansıyan haberlere göre, Ermenistan Devlet Başkanı Sarkisyan’ın resmi web sitesinde yayınlanan bir harita Azeri tarafını çileden çıkardı. Bu arada Medvedev'in yardımcısının brifingi son anda iptal edilince, "verecek iyi haber olmamasına" bağlandı:
www.turkrus.com
adlı sitenin haberine göre, haritada Dağlık Karabağ ve işgal altındaki Azeri toprakları Ermenistan toprağı olarak gösterildi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı’nın sert tepkisinden sonra siteden bu harita kaldırıldı. Ancak bu olay taraflar arasında zaten güçlü olan güvensizlik havasını arttırdı.
Bu arada zirve başlamadan önce Ermeni Dışişleri Bakanı Edvard Nalbandyan’ın “2010’da Dağlık Karabağ sorunuyla ilgili bir çözüm beklemenin zor olduğunu peşinen söylemesi de “tatsız” bir hava yarattı.
En çok dikkat çeken noktalardan biri de, zirveden sonra liderler bir açıklama yapmamakla birlikte Başkan Medvedev’in dış politika baş danışmanı Sergey Prohodko’nun bir brifing vereceği açıklanmışken bundan son anda vazgeçilmesi oldu. Bu da “söylenecek bir şey olmamasına” bağlandı. Bekleyen gazetecilerin karşısına bu durumda mecburen Dışişleri Bakanı Lavrov çıktı ve “iyi haber” bulmaya çalıştı.
Bu arada zirveden hemen sonra Medvedev’in Aliyev’i kar motosikletine binidirip kayak kapmak için zirveye götürmesi dikkat çekti. Kayak yapmayı bilmeyen Sarkisyan ise çay içerek dinlendi.
Azeri ve Ermeni liderleri dün Soçi’de, Adler havaalanında AGİT Minsk Grubu temsilcileri ile de “usulen” bir görüşme yaptılat. Ama sonuçta Soçi zirvesi “havanda su dövülen” ve Azeri tarafının sabrının gittikçe tükendiğinin teyidi olan bir zirve olarak not edildi.