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Ekonomi

Rusya'da enflasyon tarihindeki en düşük seviyede MOSKOVA (A.A)

11 Ocak 2012 00:24

-Rusya'da enflasyon tarihindeki en düşük seviyede MOSKOVA (A.A) - 10.01.2012 - Rusya'da 2011 yılındaki tüketici fiyatlarındaki enflasyonun geçen yıl yüzde 6,1 civarında olduğu ve bu rakamın da Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından ortaya çıkan Rusya Federasyonu tarihindeki en düşük oran olduğu bildirildi. Rusya Federal Devlet İstatistik Servisi (Rosstat) tarafından yapılan açıklamada, ''Aralık 2011'deki tüketici fiyat endeksi yüzde 100.4 oranında gerçekleşti. Bu rakam yıl boyunca yüzde 106.1 oranında gerçekleşti. Bu, 1991 yılından beri görülen en düşük oran'' denildi. Yabancı yatırımcılar için elverişli yatırım iklimi yaratmaya çalışan Rus hükümeti yıllardan beri enflasyonu düşürmeye çalışıyordu. Rusya'da önceki yıl enflasyon hükümetin yüzde 6'lık beklentisini geçerek yüzde 8.8 oranında gerçekleşmişti. Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev, geçen yıl sonunda yaptığı ulusal sesleniş konuşmasında hükümetin 2011 yılındaki en büyük başarılarından birinin enflasyonu düşürmeyi başarmak olduğunu belirterek, ''Çağdaş Rusya Federasyonu tarihinde ilk defa yüzde 6'nın biraz üzerinde olduğunu tahmin ettiğimiz bir enflasyon oranına sahip olduk'' ifadesini kullanmıştı. 

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