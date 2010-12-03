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Dünya

RUSYA'DA EMEKLİLİK YAŞI 60'A İNDİRİLDİ MOSKOVA (A.A)

03 Aralık 2010 14:04

-RUSYA'DA EMEKLİLİK YAŞI 60'A İNDİRİLDİ MOSKOVA (A.A) - 03.12.2010 - Rusya'da 65 olan emeklilik yaşı 60'a indirildi. Kremlin basın merkezinden yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev'in kamu hizmetlerinde değişiklikler öngören yasayı onayladığı belirtildi. Rus parlamentosunun alt kanadı Duma tarafından 17 Kasım ve Federasyon Konseyi tarafından da 24 Kasımda kabul edilen yasaya göre, kamu kurumlarında emeklilik yaşı 65'ten 60'a indiriliyor. Yasaya göre kamu kurumlarında 60 yaşını dolduranların emeklilik hakkı kazanacağı ancak işverenin rızası olması halinde 60 yaşından sonra çalışmaya devam edebileceği belirtilirken, söz konusu kişilerin ancak 65 yaşına kadar çalışabileceği vurgulandı.

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