Rusya'da düşen uçağın görüntüleri çıktı

T24 - Rusya'nın başkenti Moskova'nın yaklaşık 300 km kuzeyinde yer alan Yaroslavl kentinde 43 kişinin yaşamına mal olan Yak-42 tipi yolcu uçağının kalkışından kısa bir süre sonra Volga Nehri yakınlarında düşmesi üzerine yapılan araştırmalarda çok önemli bir görüntüye ulaşıldı.



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Uçağın havalimanından kalkışının güvenlik kamera görüntülerini araştıran ekipler, uçağın üzerinde güvenlik kamerası da bulunan 15 metrelik antene çarptığını tespit etti. Görüntüleri basına dağıtan kaynaklar uçağın kalkış ve yükselmesinde de sorunlar olduğunun görüldüğünü, uçağı düşüren nedenin ise bu anten kazası olup olmadığının araştırıldığını belirtti.



Rusya Ligi’nde mücadele eden ve iddialı takımlardan birisi olan Lokomotif Yaroslavl buz hokey takımını taşıyan uçak havalandıktan kısa bir süre sonra düşmüştü. Olay şehirde bir anda şok etkisi yaratırken, uçağın içerisindeki sporculardan 43’ünün hayatını kaybetmesinin duyulması kenti adeta yasa boğdu.





