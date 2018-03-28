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Dünya

Rusya'da Dünya Kupası öncesi fiyat yükselten otellere ceza

14 Haziran'da başlayacak 2018 FIFA Dünya Kupası'na Rusya ev sahipliği yapacak

28 Mart 2018 18:08

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi (Rospotrebnadzor) denetlemeler sırasında 502 otelin 2018 Dünya Kupası öncesinde fiyatları artırdığını belirledi. Bunun üzerine bu otellere toplam 4 milyon 300 bin ruble idari ceza kesildi.

Rospotrebnadzor Basın Servisi’nden yapılan açıklamada, “Konaklama hizmetleri fiyatlarının artırılmasına ilişkin 502 olay saptandı. Bunun yanı sıra, sınıflandırma belgesi olmayan 100 otel belirlendi” denildi.

Rospotrebnadzor, bu otellere toplam 4 milyon 300 bin ruble değerinde idari ceza kesti.

Denetlemeler otellerin konaklama hizmetleri ücretlerine ilişkin zorunlu koşulları ihlal etmelerini önlemek amacıyla yürütülüyor. Denetlemeler Moskova, St. Petersburg’un yanı sıra Dünya Kupası maçlarına ev sahipliği yapacak şehirlerde yapıldı.

14 Haziran'da başlayacak ve Rusya'nın ev sahipliği yapacağı 2018 FIFA Dünya Kupası 15 Temmuz tarihinde son bulacak.

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