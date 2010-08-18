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Dünya

RUSYA'DA DÖRTLÜ ZİRVE MOSKOVA (A.A)

18 Ağustos 2010 19:42

-RUSYA'DA DÖRTLÜ ZİRVE MOSKOVA (A.A) - 18.08.2010 - Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev, Pakistan Devlet Başkanı Asıf Ali Zerdari, Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai ve Tacikistan Devlet Başkanı İmamali Rahman ile uyuşturucu ve güvenlik konularını ele aldı. Medvedev, Rusya'nın sayfiye kenti Soçi'deki dörtlü görüşmenin ardından üç ülke lideriyle tek tek biraraya geldi. Karzai, Medvedev ile baş başa görüşmeden önce yaptığı açıklamada, "Afganistan ile ilgili kaygınız için bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Afganistan'ın dostlarının desteğine ihtiyacı var ve özellikle de Rusya gibi büyük ülkelerin" dedi. Medvedev de yaptığı açıklamada, Afganistan'ın istikrarı ve güvenliği için Rusya'nın desteğinin devam edeceği güvencesini vererek, "Rusya doğal olarak Afganistan'ın teröre karşı mücadelesini destekliyor ve her türlü yardımda bulunmaya hazır" diye konuştu. Liderlerin dörtlü toplantısı sırasında söz alan Zerdari, 4 ülkenin birlikte hareket etmesi gerektiğini belirterek, "Bölgenin biraraya gelmesini sağlamalıyız ve bu ideoloji savaşına karşı mücadele etmeliyiz. Afganistan halkını desteklemeliyiz" dedi. Medvedev de ülkesinde sel felaketi yaşanırken yurt dışı gezisini iptal etmediği için eleştirilen Zerdari'ye yönelik konuşmasında, Rusya'nın sel felaketinden dolayı Pakistan'a yardım gönderdiğini ve daha fazla yardım gönderilmesi için hazırlık yaptığını belirterek, "Pakistan bundan da daha güçlü bir ulus olarak çıkacak" ifadesini kullandı. Afganistan'dan kaynaklanan uyuşturucu ticaretinin Rusya'da çok büyük bir sorun olduğunu söyleyen Medvedev, "Bu, bölgedeki tüm ülkeler için en büyük sorunu oluşturuyor. Bu konudaki önlemlerimiz uyumlu hale getirilmeli" dedi.

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