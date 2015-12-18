Rusya’da dört Türk bankasına ‘kara para aklama’ baskını iddiası

Rusya ile Türkiye arasında yaşanan uçak krizinde gerilim tırmanırken, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), dört Türk bankasına ‘kara para aklama’ baskını yaptı. Türk bankalarının yanı sıra 20 Rus bankasına da baskın yapılan operasyonda asıl hedefin kamuoyunun pek tanımadığı bir Türk işadamının kara para aklama faaliyetlerini ortaya çıkarmak olduğu iddia edildi.

Hürriyet’ten Hülya Güler’in haberine göre iki ülke arasında yürüyen büyük altyapı projelerini askıya alan, birçok kalemde Türkiye’den ithalatı kesen ve işi Türk işçilerinin çalışma iznini kaldırmaya kadar vardıran Rusya’nın aldığı bu ekonomik tedbirlerde bankacılık sektörü kapsam dışı bırakılmıştı.

Ancak dün Rusya’da faaliyet gösteren 4 Türk bankasının şubelerine eski adı KGB olan FSB baskın yaptığı öğrenildi. Rusya’da faaliyetleri bulunan 3 ayrı kaynaktan teyid edilen bilgiye göre, FSB’nin mali işlemler alanında uzman ekipleri şubelerde kara para aklama incelemesi yaptı. FSB ekiplerinin dün öğle saatlerinde Türk bankalarının şubelerine gittikleri ve bir Türk işadamının şirketi ile alakalı işlemler başta olmak üzere bankaların tüm işlemlerini tek tek inceledikleri belirtildi.

Bu sırada Türk bankacılar konuyla ilgili genel merkezlerini bilgilendirirken, Rus ekiplerin inceleme sonucunda yasal çerçeve dışında herhangi bir işleme rastlamadığı öğrenildi. Geçtiğimiz haftalarda iki ülke arasındaki bankacılık faaliyetlerine ilişkin bir sorun olmadığı kamuoyuna açıklanmıştı. Ziraat’in tek şubeyle, Garanti’nin Garanti Bank Moscov, Rus Sofia Bank’ı alan İş Bankası’nın İşBank, Fiba Holding’in Credit Europe, Yapı Kredi’nin Yapı Kredi Bank Moscov adıyla Rusya’da faaliyetleri var. Ana iştiraki Rus Sberbank olan Denizbank’ın da Rusya’da bankacılık faaliyetleri bulunuyor.

Rusya’da bankacılık faaliyeti yürüten bir yetkilinin verdiği bilgilere göre, FSB’nin hedefinde sadece Türk bankaları yoktu. Türk bankalarının yanı sıra 20 Rus bankasına da baskın yapılan operasyonda asıl hedefin kamuoyunun pek tanımadığı bir Türk işadamının kara para aklama faaliyetlerini ortaya çıkarmak olduğu iddia edildi. Rus bankalarında da yasa dışı bir işleme rastlanmazken operasyon bankacılık kesiminde ‘Amaç Türk bankalarını ve işadamlarını taciz etmek. Kara para incelemesi bahanesiyle bankaları rahatsız ediyorlar’ şeklinde yorumlandı.