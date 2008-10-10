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Ekonomi

Rusya’da borsa açılmadı

Wall Street ve Asya borsalarında gelen aşırı satış haberleri yüzünden Rus borsalarındaki işlemlere yeni bir emre kadar ara verildi.

10 Ekim 2008 03:00

Wall Street ve Asya borsalarında gelen aşırı satış haberleri yüzünden Rus borsalarındaki işlemlere yeni bir emre kadar ara verildi.

Rus haber ajansı RİA Novosti, dünkü işlemlerde yüzde 10'luk bir artış sağlayarak yaralarını sarmaya çalışan MICEX ve RTS endekslerinin ikinci bir emre kadar işlemlere açılmaması kararı alındığını duyurdu.

ABD ve Asya borsalarında gelen yüksek satış haberlerinin Rus borsasında benzer bir krize neden olabileceği kaygısı taşıyan Rus yetkililer, borsaların bugün açılmaması kararı aldılar.

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