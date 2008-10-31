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Ekonomi

Rusya’da borcunu ödemeyene hapis cezası

Rusya'da 400 doların üzerindeki kredi borcunu ödemeyen kişiler 3 yıl hapis cezasına çarptırılabilecek.

31 Ekim 2008 02:00

Rusya'da 400 doların üzerindeki kredi borcunu ödemeyen kişiler 3 yıl hapis cezasına çarptırılabilecek.

Vremya Novostey gazetesi, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'nın 400 doların üstündeki kredi borcunu ödemeyenlerin ve kredi aldığı bankaya yanlış beyanda bulunanlara 3 yıl hapis cezası verilmesini öngören bir yasa tasarısını önümüzdeki günlerde ele alacağını duyurdu.

Rusya Uluslararası Tüketiciler Konfederasyonu Başkanı Dimitriy Yanin, 400 doların üstündeki borcunu ödemeyenlere yönelik hapis cezasının 19'uncu yüzyıla uygun bir yaptırım olduğunu belirterek, "Bu kredi almayı düşünenlere yönelik çok ciddi bir uyarı. Onlara kredi almayınız çünkü bankalar karşısında sizin hiçbir hakkınız yok anlamına geliyor" dedi.

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