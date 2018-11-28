Rusya'da bomba ihbarları; binlerce kişi tahliye edildi

Rusya'nın başkenti Moskova'da bomba ihbarı nedeniyle bir tren istasyonu ile 10 alışveriş merkezinden binlerce kişi tahliye edildi.

Rus TASS haber ajansının emniyet yetkililerine dayandırarak verdiği habere göre, Moskova'da, bir tren istasyonu ile 10 büyük alışveriş merkezine yönelik bomba ihbarı yapıldı.

İhbarın ardından alışveriş merkezlerinde bulunan binlerce kişinin tahliye edildiği, binalarda polisin inceleme ve araştırma yaptığı ifade edildi.

Rusya'da geçen yıl eylülden aralık ayına kadar yaklaşık 4 bin binada yapılan asılsız bomba ihbarları nedeniyle 2 milyon 600 binden fazla kişi tahliye edilmişti.