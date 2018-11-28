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Dünya

Rusya'da bomba ihbarları; binlerce kişi tahliye edildi

Moskova'da, bir tren istasyonu ile 10 AVM'ye bomba ihbarı yapıldı

28 Kasım 2018 16:28

Rusya'nın başkenti Moskova'da bomba ihbarı nedeniyle bir tren istasyonu ile 10 alışveriş merkezinden binlerce kişi tahliye edildi.

Rus TASS haber ajansının emniyet yetkililerine dayandırarak verdiği habere göre, Moskova'da, bir tren istasyonu ile 10 büyük alışveriş merkezine yönelik bomba ihbarı yapıldı.

İhbarın ardından alışveriş merkezlerinde bulunan binlerce kişinin tahliye edildiği, binalarda polisin inceleme ve araştırma yaptığı ifade edildi.

Rusya'da geçen yıl eylülden aralık ayına kadar yaklaşık 4 bin binada yapılan asılsız bomba ihbarları nedeniyle 2 milyon 600 binden fazla kişi tahliye edilmişti.

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