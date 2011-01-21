T24 LogoT24 Logo
Dünya

RUSYA'DA BİR GARAJDA 8 CESET BULUNDU MOSKOVA (A.A)

21 Ocak 2011 21:51

-RUSYA'DA BİR GARAJDA 8 CESET BULUNDU MOSKOVA (A.A) - 21.01.2011 - Rusya'nın Kuzey Kafkasya bölgesinde bir garajda silahla vurulmuş 8 kişinin cesedi bulundu. Polis kaynakları, Stavropol kentindeki garajda bulunan cesetlerden üçünün kadınlara ait olduğunu kaydetti. Aynı kaynak, garajın bir evin özel garajı olduğu ve ilk belirlemelere göre 8 kişinin de kurşunlanarak öldürüldüğünün anlaşıldığını söyledi. Olay yerinde 8 yaşındaki bir çocukla 1 aylık olduğu sanılan bir bebeğin sağ bulunduğunu belirten kaynak, soruşturma başlatıldığını ifade etti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24