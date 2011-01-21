-RUSYA'DA BİR GARAJDA 8 CESET BULUNDU MOSKOVA (A.A) - 21.01.2011 - Rusya'nın Kuzey Kafkasya bölgesinde bir garajda silahla vurulmuş 8 kişinin cesedi bulundu. Polis kaynakları, Stavropol kentindeki garajda bulunan cesetlerden üçünün kadınlara ait olduğunu kaydetti. Aynı kaynak, garajın bir evin özel garajı olduğu ve ilk belirlemelere göre 8 kişinin de kurşunlanarak öldürüldüğünün anlaşıldığını söyledi. Olay yerinde 8 yaşındaki bir çocukla 1 aylık olduğu sanılan bir bebeğin sağ bulunduğunu belirten kaynak, soruşturma başlatıldığını ifade etti.