Rusya'da bıçaklı saldırı: 7 yaralı

Rusya'nın Surgut kentinde bir kişi bıçakla etraftaki insanlara saldırdı. Polis ana caddede bıçağını rastgele savurup 7 kişiyi yaralayan saldırganı öldürdü. Saldırıyı terör örgütü IŞİD üstlendi.

Hürriyet’ten Nerdun Hacıoğlu’nun haberine göre, terör soruşturması başlatan Rusya Soruşturma Komitesi saldırının yerel saatle 11.20'de gerçekleştiğini duyurdu. Yaralılar hastanelere kaldırılırken güvenlik güçleri saldırganın kimliğini ve saldırının nedenini araştırmaya başladı.

Avrupa'da son 24 saat içinde yaşanan, birden çok kişinin öldüğü veya yaralandığı, terör şüphesi bulunan üçüncü saldırı oldu.

Finlandiya’da terör: İki ölü

Finlandiya'nın batısındaki Turku kentinin merkezinde bulunan Puutori Meydanı'nda dün akşam bir bıçaklı saldırgan en az iki kişiyi öldürüp aralarında İtalyan ve İsveçli turistlerin de bulunduğu sekiz kişiyi yaralamıştı.

Fas asıllı saldırganı bacağından vurarak yakalayan Fin polisi, olayın bir terör saldırısı olduğunu ve saldırganın muhtemel işbirlikçilerinin arandığını açıkladı.

Almanya’da iki Iraklı bıçaklandı

Yine dün akşam saatlerinde Almanya'nın Wuppertal kentinde de 31 yaşındaki bir Iraklı bıçaklanarak öldürülmüş, bir başka Iraklı da yaralanmıştı.

Kaçan saldırganı hala arayan Alman güvenlik güçleri olayın terör ilintili olduğuna dair henüz bir ize rastlanmadığını söylüyorlar.

Barcelona’da da faslı saldırgan

Bıçaklı saldırılar, İspanya'nın Barcelona kentinde gerçekleşen ve 14 kişinin öldüğü terör saldırısından saatler sonra yaşandı.

Barcelona'da minibüsle yayaları ezen Fas asıllı teröristin, dünkü polis operasyonunda öldürülen beş saldırgandan biri olduğu açıklanmıştı.

İspanya'nın yanı sıra Finlandiya'da da yetkililer son haftalarda yaşanan IŞİD terörü konusunda uyarılmıştı.

Komite'den açıklama

Olayı araştıran komite yaralanan 7 kişi olduğunu belirtti . Daha önce bu sayı sekiz olarak açıklanmıştı.

Komite, "erkek bir saldırganın kent merkezindeki caddelerde yoldan geçenlere bıçakla saldırdığını ve yedi kişiyi yaraladığını" açıkladı.

Yetkililer 'olayın muhtemelen terör saldırısı olmadığını' duyurdu. Saldırının nedeni henüz bilinmiyor.

Hantı-Mansi yönetimi yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğunu açıkladı.

Komite saldırganın kimliğinin tespit edildiğini ve akıl sağlığı ile ilgili sorunlarının olup olmadığının araştırıldığını açıkladı.

Saldırganın 1994 doğumlu olduğu belirtildi.