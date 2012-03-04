T24 - Rusya devlet televizyonu, sandık başında yapılan yoklamalara göre Başbakan Vladimir Putin'in bugün yapılan devlet başkanlığı seçimini yüzde 58'lik oy oranıyla kazandığını belirtti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin seçim sonuçlarını eşi Lyudmila ile birlikte bekledi.

Onbinlerce taraftarı da Putin'i zafer konuşması için Kremlin'in yanındaki Manej Meydanı'nda bekliyor. Rus VTsIOM kamuoyu araştırma şirketi tarafından ülke genelinde oy kullandıktan sonra seçmenlere sandık başında yöneltilen sorulara göre, Putin yüzde 58 oranında oy aldı. FOM adlı kamuoyu araştırma şirktetinin de araştırmasına göre Putin'in oy oranı yüzde 59.

Merkez Seçim Komisyonu da oy verme işleminin saat farkından dolayı erken sona erdiğini, sayımın tamamlandığı uzak doğu bölgesindeki ilk rakamların araştırma şirketlerinin verilerini doğrular nitelikte olduğunu duyurdu.

Açıklamada, oy verme işleminin dün gece TSİ 22:00'da başladığı uzak doğu bölgesindeki oyların tamamının sayıldığı belirtildi. Açıklamada, ülke genelinde oyların yüzde 14'üne denk gelen oyların yüzde 62'sini Putin'in aldığı kaydedildi.

Putin: Kusursuz bir zafer kazandık

Rusya Başbakanı Vladimir Putin, Kremlin'in yakınındaki Manej Meydanı'nda bekleyen yaklaşık 100 bin taraftarına yaptığı konuşmada, resmi sonuçların açıklanmasını beklemeye gerek duymadan zaferini ilan etti.

Putin, Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev ile Manej Meydanı'na gelerek saatlerce burada bekleyen 100 binin üzerindeki taraftarına kısa bir teşekkür konuşması yaptı.

Seçimin Rusya'nın siyasi bağımsızlığı için bir test olduğunu, herkesi halkın ve anaavatanın çıkarları etrafında birleşmeye çağıran Putin, “Kusursuz bir zafer kazandık. Tahrikleri organize etme girişimleri Rus devletini yıkamayacaktır” dedi.

Seçimi adil bir mücadele sonucunda kazandıklarını belirten Putin, “Bu ülkenin her köşesinde bizi destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Biz kazandık. Biz açık ve adil bir seçimde kazandık. Büyük Rusya'ya 'evet' diyen herkese teşekkürler. Ezici sayıda seçmenin ezici desteğiyle net bir zafer elde ettik. Dürüst ve sıkı şekilde çalışacağız. Zafer Rusya'nındır” diye konuştu.

'Bu sadece bir Başkanlık seçimi değildi'

Herkesi ülkenin ve halkın çıkarları etrafında birleşmeye davet eden ve seçimin Rusya'nın bağımsızlığının sınavı olduğunu söyleyen Putin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bu sadece bir başkanlık seçimi değildi. Bu hepimiz için, halkımız için son derece önemli bir sınavdı. Bu bağımsızlığımızın ve siyasi olgunluğumuzun sınavıydı. Bize kimsenin dayatmada bulunamayacağını gösterdik. Hiç kimse hiçbir şeyi dayatamaz. Halkımızın yenilik arzusu ve Rus devletini yıkıp, iktidarı zorla elde etmek amacı güden siyasi provokasyon arasındaki farkı ayırt edebildiğini çok net şekilde gösterdik. Rus halkı bugün bu tip senaryo ve seçeneklerin bizim topraklarımızda geçerli olmadığını gösterdi. Asla geçerli olmayacak.”

Seçim merkezine yerleştirilen dev ekranlardan da Putin'in Kızıl Meydan'ın yakınından yaptığı konuşma canlı olarak ekrana getirildi.

Medvedev de Putin'in zaferinden emin bir şekilde yaptığı konuşmada, “Bugün çok güzel bir gün. Sizler buradasınız. Bizimle olduğunuz ve bizi desteklediğiniz için teşekkürler” dedi.

Medvedev: Hiç kimseye teslim olmayacağız

Putin gibi son derece güçlü bir adayları olduğunu belirten Medvedev, Kazanacağımızıdan hiçbir kuşkum yok. Bu zafere hepimizin çok ihtiyacı var. Bu zafer kimseye teslim olmayacağımızı gösteriyor. Hiç kimseye teslim olmayacağız. Bu zafer ülkemizin çağdaşlaşması modernleşmesi ve güçlü olması için gerekli. Bu yüzden adayımız, seçimi kazan Vladimir Vladimiroviç Putin” diye konuştu.

Bu arada Merkez Seçim komitesi oyların yüzde 32,87'lik bölümünün sayımının tamamlandığını ve Putin'in yüzde 63,60'lık oy oranıyla seçimi önde götürdüğünü belirterek, Putin'i yüzde 17,22 ile Komünist Parti Başkanı Gennadiy Züganov, yüzde 7,24 ile milyarder işadamı Mihail Prohorov, yüzde 7,10 ile aşırı milliyetçi Liberal Demokratik Parti Başkanı Vladimir Jirinovski ve yüzde 3,73 ile Sergey Mironov'in izlediğini kaydetti.

Komünist Parti Başkanı Gennadiy Züganov yüzde 18 oranında oy aldığı uzak doğu bölgesinde aşırı milliyetçi Liberal Demokratik Parti Başkanı Vladimir Jirinovski, Adil Rusya Partisi Başkanı Sergey Mironv ve milyarder iş adamı Mihail Prohorov ise yüzde 10'un altında oy alabildi.

Rusya'da bağımsız seçim izleme kurumu olan Golos, çok sayıda ihlal ihbarı aldıklarını belirterek en fazla şikayetin seçmenlerin otobüslerle toplu halde oy verme merkezine taşınması yönünde olduğunu kaydetti.

Parlamento dışı muhalefetin önemli isimlerinden Aleksiy Navalniy de yaptığı açıklamada, kendi örgütü tarafından eğitilen gözlemcilerin de yoğun ihlal şikayetinde bulunduğunu söyledi.