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Dünya

Rusya'da aynı bölgede ikinci bomba patladı

28 Kasım 2009 21:47

Rusya'da bombanın patlaması sonucu raydan çıkan yolcu tren civarında bir başka bombanın daha patladığı bildirildi.

Demiryolları idaresi genel müdürü Vladimir Yakunin, ikinci bombanın ilkine göre etkisiz olduğunu belirterek, patlamada ölen ya da yaralanan bulunmadığını söyledi.

Yakunin, bombanın saat 14.00'de (TSİ 13.00) patladığını ifade etti.

Moskova'dan St. Petersburg'a 661 yolcu taşıyan ekspres, başkentin yaklaşık 350 kilometre kuzeyindeki Uglovka köyü civarında dün gece raydan çıkmıştı. Saldırıda 39 kişi ölmüş, yaklaşık 100 kişi de yaralanmıştı.

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