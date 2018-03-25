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Dünya

Rusya'da AVM yangını: Dört ölü, 26 yaralı

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 25 Mart (DHA) - Rusya'nın Kemerovo şehrinde bulunan Zimnyaya Vişnya adlı alışveriş merkezinde çıkan yangında üçü çocuk bir kadın yaşamını yitirdi

25 Mart 2018 20:09

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 25 Mart (DHA) - Rusya\'nın Kemerovo şehrinde bulunan Zimnyaya Vişnya adlı alışveriş merkezinde çıkan yangında üçü çocuk bir kadın yaşamını yitirdi.


Rus haber ajansı Ria Novosti, acil servislerden kaynağa dayanarak yaptığı haberde, yangın sonucunda dört kişinin zehirlenerek yaşamını yitirdiği, 26 kişinin de yaralandığı belirtti.

Açıklamada hayatını kaybedenlerin çocuk oyun bölümünde oldukları ifade edilirken, yaralıların hastanelerde tedavi altına alındıkları bildirildi. Yangının alanı 500 metrekareye ulaştı. Yangının kaynağının sinema salonları ve çocuk oyun alanlarının bulunduğu üst katta yer aldığı saptandı.
Olay yerine gelen 210 kişiden oluşan arama kurtarma ekibi 20 kişiyi kurtarmayı başardı.

 

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