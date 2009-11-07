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Dünya

Rusya'da askeri uçak düştü: 9 ölü

Rusya'nın doğu kesiminde Tu-142-M3 tipi bir askeri uçak düştü, uçakta bulunan 9 kişi öldü.

07 Kasım 2009 02:00

Rusya'nın doğu kesiminde Tu-142-M3 tipi bir askeri uçak düştü, uçakta bulunan 9 kişi öldü.

Rus ItarTass ajansının haberine göre, Japon deniziyle Ohotsk denizi arasında kalan Sahalin adası yakınında eğitim uçuşu yapan uçak, akşam saatlerinde radardan kayboldu.

Uçağın bölgedeki Tatarski boğazına düştüğü belirtilen haberde, kazadan sonra uçağın kalıntıları ile 9 personelin cesetlerinin yardım gemileri tarafından denizden çıkarıldığı kaydedildi.

Rus donanmasında yaygın olarak bulunan Tu-142-M3 tipi uçaklar, genellikle 'denizaltı savar' olarak kullanılıyor.

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