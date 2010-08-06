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Dünya

RUSYA'DA AŞIRI SICAKLAR MOSKOVA (A.A)

06 Ağustos 2010 02:40

-RUSYA'DA AŞIRI SICAKLAR MOSKOVA (A.A) - 05.08.2010 - Moskova Nehri'nde, ülkedeki aşırı sıcakların sonucu olarak denizanalarının görüldüğü bildirildi. Rus televizyonu, nehirde dün iki santimetre çapında yedi denizanasının bulunduğunu belirtti. Iouri Tchernooussov adlı bir turist gezi teknesi sahibi, Komsomolskaïa Pravda gazetesine yaptığı açıklamada, geziden dönmeye karar verdikleri anda nehirdeki denizanalarını fark ettiğini söyledi. Moskova Devlet Üniversitesinden zooloji profesörü Nikolai Marfenine de su sıcaklığının artışına bağlı olarak Rusya'da bazen tatlı su denizanalarının görüldüğünü açıkladı. Bu denizanalarının, küçük boyutlu bir tatlı su türü olan Craspedacusta olduğu belirtildi.

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