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Ekonomi

Rusya'da asgari ücret, yüzde 26 oranında arttırılacak

"Rusya'da yaklaşık yüzde 70’i kamu görevlisi olan 900 bin kişi asgari ücret alıyor“

30 Haziran 2017 14:23

Rusya Çalışma Bakanı Maksim Topilin, 2016-2017 yıllarında asgari ücretin yüzde 25.7 oranında arttırılacağını söyledi.

Rus ekonomik haber ajansı Prime’de yer alan haberde Topilin, 1 Temmuz 2017 tarihinden itibaren asgari ücretin 7800 rubleye çıkacağını hatırlatarak “1 Temmuz 2017 tarihinden itibaren asgari ücretin arttırılması, beklenen enflasyon oranına göre yapılıyor. Enflasyonu yüzde 4 seviyesinde bekliyoruz, asgari ücreti 7500’den 7800 rubleye arttırıyoruz. Böylece asgari ücret asgari geçim ücretinin yüzde 73’ünü oluşturacak“ dedi.

Asgari ücretin önceki artışının 1 Temmuz 2016 tarihinde yapıldığını dile getiren Topilin, “Toplam olarak 2016-2017 yılarında asgari ücret yüzde 25.7 oranında arttırılacak. Şu an itibariyle yaklaşık yüzde 70’i kamu görevlisi olan 900 bin kişi asgari ücret seviyesinde maaş alıyor“ dedi.

 


 

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