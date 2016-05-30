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Dünya

Rusya'da anket; halkın yüzde 58'i Sovyetler Birliği'ni geri istiyor

Ankete katılanların yüzde 31'inin buna karşı olduğu, yüzde 10'unun herhangi bir görüş belirtmediği bildirildi

30 Mayıs 2016 14:57

Rusya'da Levada Araştırma Merkezi'nin düzenlediği ankete katılanların yüzde 58'i Sovyetler Birliği ve sosyalist sistemin geri dönmesini istiyor.

Evrensel’de yer alan habere göre, ankete katılanların yüzde 31'inin buna karşı olduğu, yüzde 10'unun herhangi bir görüş belirtmediği bildirildi.

Ankete katılanların yüzde 51'i Sovyetler Birliği'nin çöküşünün önlenebileceğini düşünürken yüzde 33'ü bunun kaçınılmaz olduğu görüşünde.

Anketin Mart sonunda, 137 kentte bin 600 yetişkinle konuşularak hazırlandığı belirtildi. 

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