-RUSYA'DA AİLE İÇİ ŞİDDET KABUSU MOSKOVA (A.A) - 13.12.2010 - Rusya'da aile içi şiddet yüzünden her yıl yaklaşık 14 bin kadının hayatını kaybettiği bildirildi. AFP'nin elde ettiği, "Anna" adlı Rus sivil toplum kuruluşunun raporunda, aile içi şiddet yüzünden yılda 14 bin kadının öldüğü, yine yılda 650 binden fazla kadının da aile içi şiddete maruz kaldığı bildirildi. Kuruluşun başkanı Marina Pisklakova, sözkonusu ölümlerin kadının kocası veya birlikte yaşadığı kişinin dayağı sonucu olduğunu söyledi. Pisklakova, "uzmanların, bu istatistiğin aşağı yukarı 1995 yılından bu yana değişmediğini belirttiğini" de kaydetti.