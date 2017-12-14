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Dünya

Rusya'da ABD'ye 'birden fazla baba'lı zafer cevabı!

"Mesele zafer değil"

14 Aralık 2017 10:47

ABD Başkanı Donald Trump’ın ülkesinin Suriye’de IŞİD’i yendiği açıklamasına Kremlin’den atasözüyle yanıt geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Bizim bir atasözümüz var: Mağlubiyet yetim, galibiyetin ise birden fazla babası var” dedi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Rusya’nın Suriye’den tüm askerleri çıkarmayacağı yönündeki açıklamaları değerlendiren Peskov, “Evet, Hmeymim ve Tartus’taki geçici üsler çalışmaya devam ediyor. Rusya Devlet Başkanı Putin de bunu söyledi” ifadelerini kullandı.

Putin’in, Suriye’de geniş kapsamlı operasyonlar için hedeflerin kalmadığı için Rus askerlerinin büyük kısmını geri çekme kararını aldığını hatırlatan Peskov, “Mesele zafer değil” diye kaydetti.

 

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