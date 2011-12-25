Rusya'da 85 bin kişi 'Putin git başımızdan' dedi

T24 - Rusya’nın başkenti Moskova’da dün eksi 4 derecelik soğuğa rağmen 85 bin protestocu, “Putin başımızdan git” sloganıyla gösteri yaptı. 10 Aralık’taki tarihi protestoya göre katılım ikiye katlandı. “Geri geleceğiz, daha kalabalık olacağız” yazılı balonlar uçuruldu. Eski Maliye Bakanı Aleksey Kudrin, 4 Aralık seçimlerinde hile yaptığı öne sürülen iktidara, “Diyalog sağlanmazsa devrim olabilir” uyarısında bulundu.





Rusya’da 12 yıldır devam eden “Putin rejimine” muhalefet çığ gibi büyüyor. İktidarda bulunan “Birlik Rusya” partisinin 4 Aralık parlamento seçimlerinde kazandığı zaferin hileli olduğunu iddia eden onbinlerce muhalif, dün de başkent Moskova’nın Andrey Saharov Caddesi’nde protesto gösterisi düzenledi.



Termometreler -4 dereceyi göstermesine rağmen dünkü gösteriye katılım, 10 Aralık’ta Bolotnaya Meydanı’nda yapılan ve büyüklüğüyle dünya medyasını şaşırtan protestoya göre yaklaşık iki kat fazla oldu. 1.5 km uzunluğundaki ve 300 metre genişliğindeki caddede yapılan gösteriye, muhalefete göre 120 bin, polise göre 28 bin muhalif katıldı. Hürriyet’in tahminine göre gerçek sayı, yaklaşık 85 bin.

‘Çalınan oyları geri ver’



Üç saat kadar devam eden protesto gösterisinde özellikle Başbakan Vladimir Putin eleştirildi. Gerek atılan sloganlarda, gerekse kürsüdeki konuşmaların hedefinde Putin vardı. Hep bir ağızdan atılan, “Putinsiz Rusya” ,“Adil seçim istiyoruz”, “Yeter kardeş”, “Seçim komisyonu başkanı Çurov istifa” ve “Çaldığınız oylarımızı geri verin” sloganları duyuldu. Miting belediyeden izinle yapıldı ama yetkililer bu ölçüde bir katılım beklemiyordu. Kalabalık arttıkça, polis kontrolleri sıkılaştırdı ve geçişi sınırlamaya başladı. Gösteriye katılan ünlü isimlerin sayısının artması da dikkat çekti. Kürsüden en sert konuşmayı, “muhalefetin internetteki lideri” olarak tanımlanan Aleksey Nevalni yaptı. Seçimin ardından polise mukavemetten tutuklanıp serbest bırakılan Nevalni şöyle konuştu:

‘Yürürsek Kremlin düşer’

“Arkadaşlar, etrafınıza bakının. Bize koyun diyen o herifi meydanda görüyor musunuz? Tabii ki göremezsiniz. Çünkü o sadece zombi kutusundan (devletin kontrolündeki televizyon) halkına seslenir. Buraya gelme cesareti olsaydı, kimin çoğunlukta olduğunu görecekti. Burada toplanan kalabalık şimdi Kremlin Sarayı’na yürüse, yönetimi ele geçireceğimizden eminim. Çünkü biz halkız. Hırsız ve dolandırıcıların partisini birkaç polis ve sadık köpek dışında kimse savunmaz. Ama biz devrim istemiyoruz. Bu yüzden 10 Aralık’ta olduğu gibi sana bir daha sesleniyoruz: Halktan çaldığın oyları geri ver. Bu son çağrımızı dikkate almazsan, gelip kendimiz almasını da biliriz. Kimin koyun, kimin boğa, kimin ödlek çakal olduğunu göreceğiz.”

İlk zaferi kazandılar



Gösteri sonunda kabul edilen 7 maddelik bildiride acilen erken seçim çağrısı yapıldı ve son seçimde hile yapanların hesap vermesi istendi. Bunlar yapılmazsa Putin’in 4 Mart’taki Başkanlık seçimlerinde büyük bir hüsrana uğrayacağı öne sürüldü.



Gösterinin ardından muhalefet küçük de olsa ilk zaferini kazandı. Kremlin Sarayı İnsan Hakları Danışma Kurulu, Medvedev’den, Seçim Komisyonu Başkanı Çurov’u görevden almasını tavsiye etti. Putin cephesinden ise dün açıklama gelmedi.

Prezervatif devrimi



Putin, 10 Aralık’taki mitingde beyaz kurdeleler takan muhaliflerle alay etmiş, “AIDS’e karşı prezervatif simgesiyle yürüyorlar sandım” demişti. Bu yüzden dün muhalifler beyaz kurdele ve krizantemlerin yanı sıra prezervatif simgesini kullandı. Putin karikatürünün üzerinde “Bizim prezervatifimiz değil” yazılı pankart da çekti.

Sağcısı da solcusu da meydandaydı



65 yaşındaki Andrey adlı bir protestocu Hürriyet’e şunları söyledi: “Geçen seçimlerde halkın dolandırıldığından kimsenin şüphesi yok. Ama şöyle etrafınıza bir bakın. Bugün meydanda sağcısı da solcusu da hatta milletçisi de var. Buradaki yelpaze, sistemin ne derece çürük olduğunu gösteriyor. Fakat asıl kavga ileride kopacak. Çünkü bugün Rusya’da fakir biraz daha fazla ekmek, zengin ise biraz daha fazla pasta almak istiyor.”/_np/0017/15320017.jpg

Kremlin’den kovuldu şimdi ‘devrim’ diyor



Devlet Başkanı Dmitriy Medvedev’in işine son verdiği eski Maliye Bakanı Aleksey Kudrin de gösterideydi. Perşembe günü açıklanan siyasi reformların yetersiz olduğunu söyleyen Kudrin’in Medvedev’e savaş ilan ettiği, fakat Putin ile iyi ilişkilerini koruduğu bildiriliyor. Kudrin dünkü protestoda, “Diyalog için platform gerekli. Aksi halde devrim olur ve bugün elimizde bulunan barışçı geçiş şansını kaçırırız. Şimdiki yönetimin önerdiği biçimde Rusya daha fazla yaşayamaz. Bunun için bir an önce halkın gerçek iradesini gösteren yeni seçimlere ihtiyacımız var” dedi.

Gorbaçov sesiyle döndü: Putin bırakmalı



SSCB’nin son devlet başkanı olan Mihail Gorbaçov (80), gösteriye sesli mesajla katıldı. Gorbaçov “Sağlığım sizlere katılmama engel oldu. Ama yanınızdayım. Totalitarizme karşı savaşmış Andrey Saharov’un adını taşıyan caddede baskı rejimine karşı sesinizi yükseltiyorsunuz. Halkımızda özgürlük geni ölmemiş. Rusya, 5 yıl boyunca bu parlamentoyla yaşayamaz. Çünkü bu 5 yıl, gelecek 50 yıl nasıl yaşayacağımızı belirleyecek” dedi ve Putin’e kendisi gibi görevi bırakmasını da tavsiye etti.

