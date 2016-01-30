T24 LogoT24 Logo
Dünya

Rusya'da 7.3 şiddetinde deprem

Depremde can ve mal kaybının yaşanmadığı bildirildi

30 Ocak 2016 13:38

Rusya’nın doğusundaki Kamçatka Bölgesi’nde bu sabah en büyüğü 7.3 şiddetinde olan bir kaç deprem meydana geldi. Moskova saati ile 06.25’te meydana gelen ilk depremin şiddeti 7.3 olarak ölçüldü.

Rusya Bilimler Akademisi jeofizik servisi, Büyük Okyanus’un Kamçatka kıyılarında oluşan sismik hareketliliğin yerin 187 kilometre altında meydana geldiğini, ilk depremden sonra 6.9 şiddetinde yeni bir artçı sarsıntının yaşandığını duyurdu. Jeofizik servisine göre ilk sarsıntının ardından en az 7 artçı deprem daha meydana geldi.

Petropavlovsk-Kamçatski kentinde 5.0 şiddetinde hissedilen deprem, çevredeki Yelizovsk, Milkovsk ve Ust-Kamçatski yerleşim bölgelerinde de hissedildi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı yetkilileri depremden sonra bir tsunami tehlikesi olmadığını açıkladı. Bakanlık, depremde can ve mal kaybının yaşanmadığını, bölgedeki hayatın normal akışına devam ettiğini bildirdi.

ETİKETLER

rusyadepremşiddetcan kaybıhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24