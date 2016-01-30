Rusya'da 7.3 şiddetinde deprem

Rusya’nın doğusundaki Kamçatka Bölgesi’nde bu sabah en büyüğü 7.3 şiddetinde olan bir kaç deprem meydana geldi. Moskova saati ile 06.25’te meydana gelen ilk depremin şiddeti 7.3 olarak ölçüldü.

Rusya Bilimler Akademisi jeofizik servisi, Büyük Okyanus’un Kamçatka kıyılarında oluşan sismik hareketliliğin yerin 187 kilometre altında meydana geldiğini, ilk depremden sonra 6.9 şiddetinde yeni bir artçı sarsıntının yaşandığını duyurdu. Jeofizik servisine göre ilk sarsıntının ardından en az 7 artçı deprem daha meydana geldi.

Petropavlovsk-Kamçatski kentinde 5.0 şiddetinde hissedilen deprem, çevredeki Yelizovsk, Milkovsk ve Ust-Kamçatski yerleşim bölgelerinde de hissedildi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı yetkilileri depremden sonra bir tsunami tehlikesi olmadığını açıkladı. Bakanlık, depremde can ve mal kaybının yaşanmadığını, bölgedeki hayatın normal akışına devam ettiğini bildirdi.