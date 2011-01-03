-RUSYA'DA 500 DENİZCİ MAHSUR KALDI MOSKOVA (A.A) - 03.01.2011 - Rusya'nın kuzeydoğusunda bulunan Ohotsk denizinde, kalınlığı 2 metreyi bulan buz tabakası nedeniyle bir çok gemide 500'ü aşkın denizci mahsur kaldı. Yoğun kar yağışı ve saniyede 30 metreyi bulan şiddetli rüzgar devam ederken, bir buz kırıcı, gemilerin mahsur kaldığı bölgeye doğru yola çıktı. Biri balıkçı teknesi, biri araştırma gemisi, biri de donduruculu kargo gemisi olmak üzere, konvoy halindeki 3 aracın Cuma gününden bu yana mahsur kaldığı, bugün de söz konusu bölgeye 35 kilometre uzaklıkta bulunan 2 geminin daha bunlara eklendiği bildirildi. Ulaştırma Bakanlığı, gemilerde gıda ve su sıkıntısının bulunmadığını açıklarken, buz kırıcı geminin hedefine yarın ulaşmasının beklendiği bildirildi. Ohotsk denizi, Rusya'nın Pasifik kıyısında, Kamçatka Yarımadasının batısında bulunuyor.