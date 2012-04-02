Rusya'da düşen uçakta 32 kişi öldü, 11 kişi sağ kurtarıldı

Rusya’nın Itar-Tass haber ajansı, 39 yolcu ve dört mürettebat taşıyan ATR-72 tipi yolcu uçağının Sibirya’da düştüğünü duyurdu. Kazada en az 32 kişinin öldüğü belirtilirken, 11 kişi sağ kurtarıldı. Sağ kurtarılan yolculardan en az beşinin durumunun kritik olduğunu belirtmişti.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’ndan Irina Andrianova, uçağın Tyumenn kentinin 30 kilometre dışında düştüğünü, kazanın yerel saatle sabah 06.00 sularında yaşandığını belirtti.

Çift motorlu ATR-72 tipi yolcu uçağı, 74 yolcu kapasitesine sahip ve orta mesafeli uçuşlar için kullanılıyor.