-RUSYA'DA "KAPLAN ZİRVESİ" ST. PETERSBURG (A.A) - 21.11.2010 - Uluslararası uzmanlar, kaplanların soyunun, korunmamaları durumunda 12 yıl içinde tükeneceğini bildirdi. Rusya'nın St. Petersburg kentinde kaplanların geleceğiyle ilgili yapılan uluslararası zirveye katılan uzmanlar, yaşam alanlarını korumak için ülkelerin harekete geçmemesi ve kaçak avcılara karşı mücadele etmemeleri halinde, kaplanların neslinin 12 yıl içinde tükenebileceğini ifade etti. Dünya Vahşi Hayat Fonu yetkililerive uzmanlar, bir asır önce kaplan sayısının 100 bin olduğunun tahmin edildiğini belirterek, şimdi ise vahşi ortamdaki kaplanların sayısının 3 bin 200'e indiğine dikkati çekti. Dünya Vahşi Hayat Fonu Başkanı James Leape, uygun koruyucu önlemler alınmadığı takdirde, Çin takviminde kaplan yılı olan 2022'de kaplanların yeryüzünden silinebileceğini söyledi. Uzmanlar, ormanların kesilip inşaatlar yapılarak kaplanların yaşam alanlarının yok edildiğini, hayvanların, derileri ve Çin'deki geleneksel ilaçlar için avcıların hedefi olduğunu kaydetti. Bu arada, bugün başlayan ve Çarşamba gününe kadar devam edecek zirvede, kaplan nüfusunun bulunduğu 13 ülkenin hükümetlerinin desteğiyle kaplanların nüfusunun 2022 yılında iki katına çıkarılmasını öngören geniş kapsamlı bir program da kabul edildi. Küresel Kaplan Dönüşüm Programı adı verilen programa, Bangladeş, Butan, Kamboçya, Çin, Hindistan, Endonezya, Laos, Malezya, Myanmar, Nepal, Tayland, Vietnam ve Rusya destek verdi. Program, 12 yıllık planın ilk 5 yılı için 350 milyon dolarlık dış yardım bulunmasını öngörüyor. Zirvede, koruyucu önlemler için hükümetlere mali yardım yapılması amacıyla bağış toplanması hedefleniyor.