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Rusya'da 250 milyon Euro'luk ihaleyi Türk firması aldı

Türk müteahhitler bir otomobil şirketinin ihalesini aldılar

21 Haziran 2017 15:20

Rusyanın, Türk müteahhitlik sektörünün önündeki yasakları kaldırması ile Türk müteahhitler Rusya'da ihaleye girmeye başladı. Türk inşaat firması Esta Construction, yapımı yaklaşık 250 milyon euroyu geçecek olan Alman Mercedes'in Rusya fabrikasının yapım ihalesini aldı.

Yasakların kaldırılması ile birlikte geçtiğimiz günlerde yaklaşık 100 milyon dolarlık Saratov Havaalanı projesini alan Esta Construction firması, yine 250 milyon Euroyu geçmesi beklenen dünya markası Mercedes'in Moskova'da yapacağı dev fabrikanın ihalesini kazandı ve zaman kaybetmeden temelini attı.

Yaklaşık 18 ayda tamamlanması beklenen fabrikanın temel atma törenine Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Dennis Manturov, Moskova Bölge Valisi Andrey Vorobyev, Almanya'nın Moskova Büyükelçisi ve Esta Construction Yönetim Kurulu Başkanı Bahattin Demirbilek hazır bulundu.

Bakan Manturov, bu denli büyük yatırımcıların Rusyada üretime başlamasının Rusya piyasasının sanayi politikasında istikrarlı olduğunun göstergesi olduğunu söyledi. Marcedes Benz Carsın sevkiyat zincirinden sorumlu idari üyesi Marcus Shafer ise törende yaptığı konuşmada, "Rusyada otomobil üretimi, Mercedes Benz piyasasına stratejik yatırım anlamına geliyor. Rusyadaki varlığımızı genişletiyoruz ve aynı zamanda küresel rekabet gücümüzü artırıyoruz," dedi.

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