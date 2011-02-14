-RUSYA'DA 114 DOLAR MİLYARDERİ VAR MOSKOVA (A.A) - 14.02.2011 - İngiliz futbol kulübü Chelsea'nin sahibi Roman Abramoviç, Rusya'daki en zenginler listesindeki yerini Özbek asıllı ve İngiliz futbol kulübü Arsenal'in hissedarlarından Alişer Osmanov'a kaptırarak dördüncü oldu. Rus "Finans" dergisinde yayımlanan 114 dolar milyarderinin bulunduğu Rusya'nın en zenginleri listesinde birinciliği çelik kralı olarak bilinen Vladimir Lisin 28,3 milyar dolarlık servetiyle korurken, Lisin'i 33,7 milyar dolarlık servetiyle Mihail Prohorov izledi. Arsenal'in yüzde 14,6'lık hissesini satın alarak adını dünya genelinde duyuran Özbek asıllı Rus işadamı Osmanov bu yıl krizin etkisini üzerinden atarak servetini 19,9 milyar dolara yükselterek listede üçüncülüğe yükseldi. Haberde, Abramoviç'in de geçen yıla kıyasla servetini artırmasına rağmen listede 17,1 milyar dolarlık servetiyle dördüncü sıraya indiği kaydedildi. Bu arada Rus milyarderler en fazla dikkat çeken düşüş Rusya'nın en zengin kadını olan eski Belediye Başkanı Yuriy Lujkov'un eşi Yelena Baturina ile oldu. Baturina, eşinin Moskova Belediye Başkanlığı görevinden alınmasının ardından listede 1,1 milyar dolarlık servetiyle 47 basamak aşağı düşerek 94. sıraya oturdu.