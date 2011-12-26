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Dünya

Rusya'da 11 milyon TL'lik hırsızlık ASTARHAN (A.A)

26 Aralık 2011 17:19

-Rusya'da 11 milyon TL'lik hırsızlık ASTARHAN (A.A) - 26.12.2011 - Rusya'da bir cam elyaf fabrikasına saldıran 10 kişilik grubun, yaklaşık 11 milyon TL değerinde platin çaldığı bildirildi. Rusya'nın Ria Novosti ajansının haberine göre, Hazar denizi kıyısındaki Astarhan kentinde faaliyet gösteren fabrikaya baskın düzenleyen 10 kişilik grup, cam elyaf üretiminde kullanılan 11 milyon TL değerindeki 42 platin tabakayı çalarak kaçtı. Yüzleri maskeli hırsızların, otomatik silah ve tabancayla fabrikanın 4 bekçisini etkisiz hale getirdikleri ve bağladıkları bildirildi. Çalınan platinin 160 kilogram ağırlığında olduğu ve olayla ilgili soruşturma açıldığı kaydedildi.

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