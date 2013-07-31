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Dünya

Rusya'da 1 dolarlık benzin korkusu!

95 oktan benzinin litre fiyatının 32-32,5 rubleye (yaklaşık 1 dolar) yükselmesi bekleniyor

31 Temmuz 2013 16:30

Türkiye'de Avrupa ortalamasının üzerine çıkarak 5 lira sınırına dayanan ve el yakan benzin fiyatları Rusya'da da gündemde. Petrol zengini ülkede, son bir ayda petrol ürünlerinin fiyatlarının yüzde 20-30 gibi rekor düzeyde artması panik yarattı. Benzinin litre fiyatı 32,5 ruble (yaklaşık 1 dolar) sınırına dayandı.
 
RBC daily gazetesinin haberine göre, Rusya Yakıt Birliği Başkanı Yevgeni Arkuş, “Bu durumun daha önce örneği yok. Hiçbir zaman fiyatlar bu denli artmadı. Talep arzı karşılamıyor. Akaryakıt ihracatındaki yükeliş, 2011 yılında petrol ürünlerindeki açık ve fiyatların fırlamasıyla ortaya çıkan yakıt krizinin tekrarlanmasına yol açabilir” dedi.
 
Sektör temsilcilerinden Oleg Alekseyenkov, “Benzinin toptan litre fiyatı 5 ruble zamlandı. Perakende pazarı şokta. Kimse toptan fiyatta böyle bir artış beklemiyordu” diye konuştu.
 
Moskova'daki petrol rafinerisinin tadilat nedeniyle kapatılma ihitmalinin de paniği körüklediğine dikkat çeken Alekseyenkov, bunun borsa spekülasyonlarındaki artışı beraberinde getirebileceğini söyledi.
 
Benzinin perakende fiyatının da yakında 1-1,5 rublelik pahalanması ve 95 oktan benzinin litre fiyatının 32-32,5 rubleye yükselmesi bekleniyor.

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