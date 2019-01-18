"Rusya'da 39 kişinin hayatını kaybettiği apartman patlamasını IŞİD üstlendi"

T24 Haber Merkezi

Rusya'nın Magnitogorsk kentinde bir apartmanda meydana gelen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği patlamanın radikal İslamcı terör örgütü IŞİD tarafından yapılan bir saldırı olduğu iddia edildi.

Moscow Times'ın gözetim gruplarından aktardığına göre, IŞİD'e bağlı Al Naba gazetesi saldırıyı radikal İslamcı terör örgütünün üstlendiğini belirtti. Rus yetkililer patlamadan sonra yaptıkları açıklamada patlamanın "büyük ihtimalle" doğalgaz kaçağı sebebiyle meydana geldiği belirtmişti. İsimsiz kaynakların patlamanın terör saldırısı olduğu hakkında istihbarat vermesinin ardından olay yeri inceleme ekipleri, patlayıcı izine rastlanamadığını açıklamıştı.

Rusya Araştırma Komitesi bugün yayınladığı bildiride patlamayla ilgili bir soruşturma yürütüldüğünü, bütün olasılıkların göz önünde tutulduğunu ama en büyük olasılığın doğal gaz patlaması olduğunu belirtti.

Rusya: Terör örgütüne itibar etmeyin

Komite aynı zamanda bildiride terör örgütlerinin yaptığı açıklamalara itibar edilmemesi gerektiğini ve geçmişte meydana gelen kazaları saldırı gibi göstermeye çalıştıklarını belirtti.