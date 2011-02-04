-RUSYA ZİRVEDEKİ YERİNİ KORUDU ERZURUM (A.A) - 03.02.2011 - 25. Dünya Üniversiteler Kış Oyunları'nda sekizinci gün sonunda Rusya, madalya sıralamasında zirvedeki yerini korudu. Organizasyonda en fazla sporcu ile yer alan Rusya, madalya sıralamasında 11 altın, 8 gümüş ve 7 bronzla ilk sırada bulunuyor. Türkiye, artistik patinajda buz dansı serbest dansta Alper Uçar ve Alisa Agafonova ikilisiyle gümüş madalyaya ulaşarak, oyunlardaki ilk madalyasını kazandı. Oyunlarda sekizinci gün sonunda madalya sıralaması şöyle oluştu: Ülke Altın Gümüş Bronz ----------- ------ ----- ----- Rusya 11 8 7 Güney Kore 6 3 3 Ukrayna 4 5 3 Fransa 3 3 3 Japonya 3 2 2 Slovakya 3 - 1 Çin 2 3 3 Almanya 2 2 - Slovenya 2 1 3 Çek Cumhuriyeti 2 1 2 ABD 2 1 - İtalya 1 2 4 Avusturya 1 1 1 Kazakistan 1 - 5 İsviçre 1 - 2 Polonya - 5 2 Kanada - 3 - İsveç - 2 - Bulgaristan - 1 1 TÜRKİYE - 1 - Belarus - - 1 Macaristan - - 1