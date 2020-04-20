T24 LogoT24 Logo
Dünya

Rusya: Zafer Günü yürüyüşü provalarına katılan 15 bin asker karantinaya alındı

Gösteriler daha önce hiç ertelenmemişti

20 Nisan 2020 17:45

BBC Türkçe

Rusya, zafer günü yürüyüşü için prova yaparken, sosyal mesafe kurallarını ihlal ettikleri belirlenen binlerce askeri karantina altına aldı.

Savunma Bakanlığı, 15 bin kadar oldukları tahmin edilen askerlerin kışlalarına geri gönderileceklerini ve buralarda iki hafta boyunca karantina altına alınacaklarını belirtti.

Bakanlığın açıklamasında, askerlerde virüs tespit edilip edilmediği belirtilmedi.

Rusya lideri Vladimir Putin, daha önce koronavirüs salgını nedeniyle 9 Mayıs'ta, Moskova'daki Kızıl Meydan'da yapılması planlanan yürüyüşü iptal etmişti.

Bu yıl, 2. Dünya Savaşı'nda Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanyası karşısında aldığı zaferin 75. yıldönümü kutlanacaktı ve gösteriler daha önce hiç ertelenmemişti.

ETİKETLER

Rusya Zafer GünüRusyaRusya KoroanvirüsZafer Günü yürüyüşü
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24