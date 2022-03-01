Rusya "yüksek alarma geçme" kararı aldı; işte en çok nükleer silaha sahip ülkeler

T24 Dış Haberler

Rusya’nın Ukrayna işgali sürerken, Vladimir Putin, "NATO'nun saldırgan açıklamalarını" gerekçe göstererek ülkedeki nükleer caydırıcı güçleri alarm seviyesine getirme emri verdi. Rusya’nın nükleer kararı, Batı tarafından bir “tehlikeli bir söylem” olarak nitelendirildi.

The Independent gazetesi, Rusya’nın nükleer alarm seviyesi kararının ardından, dünyadaki nükleer silahlar ve hangi ülkelerde bulunduğuna ilişkin bir derleme hazırladı.

İşte en çok nükleer silaha sahip ülkeler:

RUSYA

Tam sayısı bilinmese de Rusya’nın en çok nükleer silaha sahip ülke olduğu tahmin ediliyor.

Stockholm Barış Enstitüsü, Ocak 2021’da Rusya’da 6 bin 255 nükleer silah olduğunu belirtirken başka kurumlar 5 bin 977 ile 6 bin 257 arasında tahminlerde bulunuyor.

Rusya’nın nükleer silahlarının sayısının yıllar içinde düştüğü, Sovyetler Birliği 1991 yılında dağıldığında bu sayının 35 bin olduğu belirtildi.

Rusya ve ABD, 5 Şubat 2011’de yürürlüğe giren Stratejik Saldırı Silahlarının Daha Fazla Azaltılması ve Sınırlandırılması için Önlemler (New START) anlaşmasını imzalamıştı. Bu anlaşma, konuşlandırılmış nükleer silah sayısına limit koyuyor.

Rusya, şu ana kadar hiçbir saldırıda nükleer silahlarını kullanmadı ancak ilk nükleer bomba testini Kazakistan’da 1949’da gerçekleştirdi.

ABD

ABD’de 5 bin 500 nükleer silah bulunduğu, bunların 1800’ünün “konuşlandırılmış” durumda olduğu biliniyor.

ABD, bugüne kadar bir savaşta atom bombası kullanan tek ülke. 6 Ağustos 1945’te ABD, Japonya’nın Hiroşima şehrine bir uranyum bombası ile saldırarak en az 140 bin insanın ölümüne neden olmuştu. Bir başka bomba da üç gün sonra Nagasaki’ye fırlatılmış, 74 bin kişi ölmüştü.

ÇİN

ABD ve Rusya’nın ardından ülkelerin sahip olduğu nükleer silah sayısının ciddi oranda düştüğü görülüyor.

Listede üçüncü olan Çin’in 350 nükleer silahı olduğu belirtildi. Çin’in ilk nükleer silahları Soğuk Savaş döneminde geliştirildi.

Geçen yılın kasım ayında Pentagon, Çin’in nükleer gücünün tahmin edilenden hızlı bir şekilde geliştiğine ilişkin bir rapor hazırladı.

FRANSA

Fransa’nın 290 nükleer silahı bulunuyor ve Batı Avrupa’da en fazla nükleer silaha sahip ülke konumunda.

Fransa’nın nükleer silahlarının çoğu denizaltılarında bulunuyor. Fransa’nın ilk nükleer kapasite testini 1960 yılında yaptığı biliniyor.

BRİTANYA

Nükleer silah programını İkinci Dünya Savaşı sırasında başlatan Britanya’nın tahmin edilen nükleer silah sayısı 225 olarak aktarıldı.

Şu ana kadar 45 nükleer silah testi yürüten Britanya’nın nükleer silahlarının deniz bazlı olduğu biliniyor.

PAKİSTAN

Pakistan’ın şu an 165 nükleer silahı olduğu ve daha fazla üretmeye kararlı olduğu belirtildi.

Pakistan’ın nükleer silah geliştirme oranında Hindistan ile gerilimin etkili olduğu biliniyor.

Pakistan, ilk nükleer silah testini 1988 yılında, “ulusal güvenlik gerekçeleriyle” yaptığını açıklamıştı.

HİNDİSTAN

Pakistan’la silah yarışındaki Hindistan’ın 156 nükleer silahı bulunuyor.

Hindistan’ın nükleer silahlarını modernleştirme çalışmalarının Pakistan tarafından bir tehdit olarak algılanabileceği belirtiliyor.

İSRAİL

İsrail’in 90 nükleer silahı olduğu tahmin ediliyor ancak şu ana kadar bir nükleer programı olduğu resmi olarak duyurulmadı.

İsrail, şu ana kadar hiçbir nükleer kapasite testinde bulunmadı

KUZEY KORE

Dünyaya kapalı bir ülke olan Kuzey Kore’nin 50 nükleer silahı olduğu tahmin ediliyor.

Kuzey Kore 2018 yılında nükleer ve uzun menzilli füzelerle ilgili bir moratoryum ilan etmiş ancak 2020’de uzun menzilli füze testlerine devam etmişti. Kuzey Kore’nin füze testleri, Japon Denizi’nde gerilimi yükseltiyor.

2017 yılında Kuzey Kore, şu ana kadarki en büyük nükleer testini gerçekleştirmişti.