Rusya'yla gerilim karşısında Britanya, Doğu Avrupa'daki askerlerini iki katına çıkarmayı düşünüyor

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Britanya, Rusya’yla Ukrayna üzerine gerilim sürerken Doğu Avrupa’daki askerlerinin sayısını iki katına çıkarmayı değerlendiriyor.

BBC’de yer alan habere göre, Britanya Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna’nın olası işgali gündemi karşısında Doğu Ukrayna’daki birlikleri artırmasının “Kremlin’e açık bir mesaj olacağını” söyledi.

Johnson, "Britanya’nın Rusya’nın istikrarı bozan eylemlerini tolere etmeyeceğini, her zaman NATO müttefiklerinin yanında olacaklarını” söyledi.

Johnson şöyle devam etti: “Eğer Putin kan ve yıkım yolu seçerse Avrupa için trajedi olur. Ukrayna kendi geleceğini seçmekte özgür olmalıdır” dedi.

Britanya Başbakanı Johnson ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in gelecek hafta telefonda görüşmesi planlanıyor.

Britanya’nın Estonya’da 900 askeri personeli, eğitim misyonu olarak 100’den fazla Ukrayna’da personeli bulunuyor.

Kiev, Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edildiği 2014 yılından bu yana ülkenin Rusya sınırındaki iki bölgede ayrılıkçılarla savaşıyor. Savaş boyunca 13 bin kişi hayatını kaybetti.

Kiev, Rusya'nın ayrılıkçılara askeri destek sağladığını ifade ederken Moskova bu iddiaları reddediyor.

Öte yandan Kiev ve Batı ülkeleri, Rusya'nın sınırda yaklaşık 100 bin asker topladığını ve Ukrayna'yı işgale hazırlandığını iddia ediyor.