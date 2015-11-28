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Ekonomi

Rusya yılbaşından itibaren Türk vatandaşların işe alımını durdurdu!

Putin, Türkiye’ye özel ekonomik tedbir uygulamasını imzaladı

28 Kasım 2015 21:46

Rusya, yılbaşından itibaren Türk vatandaşların işe alımını durdurdu

Sputniknews’in haberine göre,  Türkiye'ye özel ekonomik tedbirlerin uygulanması kararını imzalayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye yargı yetkisinde olan kurum ve kuruluşların Rusya’da bazı çalışmalarda bulunmasını yasakladı. Putin ayrıca Rus işverenlerin, 1 Ocak 2016’dan itibaren Türk vatandaşlarını işe alımına da yasak getirdi.

Öte yandan Putin, 1 Ocak 2016’dan itibaren Türkiye’ye vize muafiyetini durdurma kararı alındığını yineledi.

 

 

 

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