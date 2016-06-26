Rusya, yeniden açılan uçak soruşturmasını yakından izleyecek

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın geçen yıl Suriye’de sınırı ihlal ettiği gerekçesiyle düşürülen Rus uçağının pilotunu öldürdüğü ileri sürülen Alparslan Çelik hakkındaki kapatılımış olan soruşturmayı yeniden açması, diplomatik çevrelerde gözlerin yeniden bu dosyaya çevrilmesine yol açtı.

İzmir’deki soruşturmayla ilgili bu gelişmenin Türk-Rus ilişkilerinin normalleşmesi için muhtelif arayışların sürdüğü bir döneme denk gelmesi dikkat çekti. İzmir’deki savcılık daha önce Rus Pilot Yarbay Oleg Peshkov’un ölümünden sorumlu tutulan Alparslan Çelik ile ilgili takipsizlik kararı vermişken, bu kez yeni delilleri gerekçe göstererek takipsizlik kararını kaldırdı.



Hürriyet'ten Banu Şen'in haberine göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Suçlar, Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca verilen kararda şöyle dendi:



“Soruşturma aşamasından sonra başsavcılığımıza ulaşan Rus açık mahalli basın kuruluşlarının ve olay tarihli açık istihbarat kaynaklarının, görsel ve yazılı basının incelenmesi sonucunda olayda hayatını kaybeden bir pilot daha olduğu ve anılan pilotları almaya gelen bir Rus kurtarma helikopterine de ateş açıldığının öğrenilmesi ve bu helikopterin de düştüğünün tespit edilmesi karşısında her ne kadar şüpheli Alparslan Çelik’in olayı yatıştırmak istediğini, fakat emrini dinlemediklerini belirtmiş ise de Rus pilotların yere inişlerinden bir süre sonra olay yerine varmaya çalışan kurtarma helikopterine ateş açılması ve istikrarlı şekilde bu atışların sürdürülmesi nedeniyle anılan kovuşturmaya yer olmadığına dair karara kaynak olan savunmanın yeniden soruşturulması gerektiği, iki pilotun yere süzülüşünden bir süre sonra gelen kurtarma helikopterine ateş açılmasındaki ısrar, adı geçen şüpheli Alparslan Çelik’in savunmasının yeniden değerlendirilmesi zaruretini doğurdu.”

Ciddiyetle yürütülsün

Bu gelişmeden sonra yeni delillerin Rusya tarafından iletildiği yolunda iddialar ortaya atıldıysa da, Rus diplomatik kaynakları bu iddiaları yalanladı. İzmir Cumhuriyet Savcılığı’nın takipsizlik kararını kaldırmasını değerlendiren bir Rus diplomat, gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek şunları söyledi: “Soruşturmanın ciddiyetle yürütülmesini bekliyoruz. Son gelişmede bizim herhangi bir katkımız olmadı. Bir talepte bulunulmadı. Zaten basına yansıyan haberde pilotun adı yanlış yazılmış. Pilotumuzun adı Peshkov. Haberlerde başka bir isim var. Bu hafta Dışişleri Sözcüsü bu konuda bir açıklama yapacak.”

Alparslan Çelik’in avukatı Murat Üstündağ Hürriyet’e şunları söyledi:

“Takipsizlik kararının kaldırıldığından cuma akşam saatlerinde haberimiz oldu. Sayın savcıya ulaşmamız mümkün olmayan bir saatti. Teyit ettiremedik. Pazartesiyi bekliyoruz. Belgeleri görmeden yorum yapabilmemiz mümkün değil ancak şunu söyleyebilirim ki; Rus pilot olayıyla ilgili sayın savcıya ifade verdiğimizde düşen helikopterle ilgili hiçbir soru sorulmadı. Sadece uçaktan atlayan Rus pilotla ilgili soru soruldu. Ancak helikopter konusu yoktu. Onun da müvekkilimle bağlantılı olacağını hiç sanmıyorum. Müvekkilimin içi çok rahat, bizim de içimiz çok rahat. Biz bu dosyaya kapanmış gözüyle bakıyorduk ve yeni gelişmelerle ilgili hiçbir bilgimiz yoktu. Dün akşam diğer avukat arkadaşlar müvekkilimiz Alparslan Çelik’in yanına cezaevine gitti. Ama resmi olarak bir belge görmeden bu konuda ne kendisi ne de biz fazla yorum yapacak durumda değiliz. Önce bu soruşturmayla ilgili basına yansıyan bu haberlerin ne kadarı doğru ne kadarı yanlış onu görmemiz gerekiyor. Belgelere dayalı konuşmamız daha doğru olur. Daha önceki soruşturmayı Berkant Karakaya yürütmüştü. Savcının değişeceğini sanmıyoruz. Basındaki haberlerde İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekili Okan Bato’nun yürüteceği yer alıyor, kendisi başsavcıvekili olduğu için her dosyayla ilgilenebilir.”