"Rusya yeniden ABD seçimlerine müdahale edecek" iddiasına Moskova'dan yanıt: Paranoyakça

ABD istihbarat yetkililerinin Rusya'nın Donald Trump'ın tekrar seçilmesi için' 2020 seçim sürecine müdahale ettiği konusunda uyarıda bulunmasının ardından Moskova'dan tepki geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, iddiaları 'paranoyakça' olarak niteledi ve "Tabii ki bu iddiaların gerçekle bir ilgisi yok" dedi.

Kremlin Sözcüsü Peskov, New York Times gazetesinde yayımlanan haberde yer alan iddialara yanıt verdi. Peskov, ABD istihbarat yetkililerinin yasama organının alt kanadı olan ABD Temsilciler Meclisi'ne Rusya'nın Donald Trump'ın seçilmesi için seçimlere müdahale etmeye çalıştığı uyarısında bulunmasını 'paranoyakça' olarak tanımladı.

Peskov şunları söyledi: "Bu sadece bir başka paranoyakça haber, maalesef seçim yaklaştıkça bunlardan daha çok göreceğiz. Tabii ki bunların gerçekle hiçbir alakası yok"

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