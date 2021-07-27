"Rusya, yeni kıyamet günü uçağı yapıyor"

T24 Dış Haberler

Rusya'nın "Kıyamet günü uçağı" lakaplı 'çok gizli' uçan komuta merkezinin geliştirilmiş bir versiyonunu yapmaya başladığı belirtildi

Ülkenin mevcut 'kıyamet günü uçakları' 1980'li yıllarda yapılmış olan Ilyushin Il-80'ler. Bu uçarlar, bir nükleer savaş durumunda Rusya devlet başkanı ve diğer üst düzey yetkilileri tahliye edilmek için kullanılıyor. Uçağın içinde devlet başkanının askeri güçleri görevlendirmek için kullanabileceği bir sistem bulunuyor. İçindeki insanları nükleer patlamanın etkilerinden korumak için Ilyushin Il-80'lerin kokpit dışında hiçbir yerinde cam bulunmuyor.

RIA Novosti'nin isimsiz bir kaynağa dayandırdığı haberine göre Rusya'nın Voronej kentinde Ilyushin Il-96-400M'i model alan yeni bir kıyamet günü uçağı geliştiriliyor. Bu uçaktan bir tane daha yapılacağı bildirildi.

Yeni 'kıyamet günü uçaklarının' da halefleri gibi havada yakıt ikmali yapabileceği aktarıldı.