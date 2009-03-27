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Dünya

Rusya yeni denizaltılar üretiyor

Rusya, gelişmiş nükleer başlıklı füzeler taşıyacak yeni bir denizaltı üretmek için harekete geçti.

27 Mart 2009 02:00

Rusya'nın, gelişmiş nükleer başlıklı füzeler taşıyacak yeni bir denizaltı üretmek için harekete geçtiği bildirildi.

Rus İtar-Tass haber ajansının bildirdiğine göre, Rusya Savunma Bakanlığı, 2011'de kullanıma hazır olacak yeni denizaltıların üretimi için faaliyete geçildiğini duyurdu.

Severodvinsk adlı denizaltıda, savaş başlıklı yeni güdümlü nükleer füzeler bulunacağı bildirildi.

Konuyla ilgili yayımlanan bir raporda, füzelerin özellikle uçak gemilerini vurmak üzere tasarlanacağı, ancak karadaki hedefleri de vurabilme özelliği olacağı kaydedildi.

Rusya'da, farklı beş denizaltı üzerinde daha çalışıldığı ve 2017 yılına kadar bu çalışmaların sonuçlanmasının beklendiği bildirildi.

(AA)

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