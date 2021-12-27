Rusya: Yeni bir füze krizi tehdidini ciddiye alıyoruz

Moskova'nın yeni bir füze krizinin yaşanabileceğine inandığı belirtildi.

RIA Novosti'nin aktardığına göre Rusya ile Batılı güçler arasındaki gerilim Ukrayna sınırındaki asker yığınağı nedeniyle tırmanırken, Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sergey Ryabkov, yeni bir füze krizi tehdidini ciddiye aldıklarını ifade etti.

Ryabkov, mevcut krizi sıklıkla Soğuk Savaş sırasında ABD ve SSCB'nin nükleer savaşın eşiğine geldiği 1962 Küba Füze Krizi ile kıyaslıyordu.

Kiev, Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edildiği 2014 yılından bu yana ülkenin Rusya sınırındaki iki bölgede ayrılıkçılarla savaşıyor. Savaş boyunca 13 bin kişi hayatını kaybetti.

Kiev, Rusya'nın ayrılıkçılara askeri destek sağladığını ifade ederken Moskova bu iddiaları reddediyor.

Öte yandan Kiev ve Batı ülkeleri, Rusya'nın sınırda on binlerce asker topladığını ve Ukrayna'yı işgale hazırlandığını iddia ediyor.