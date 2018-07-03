"Rusya yenerse işe elbiseyle giderim" diyen erkek radyo sunucusu dediğini yaptı

Rusya milli takımının FIFA 2018 Dünya Kupası'nda İspanya ile yaptığı maçta galip gelmesi halinde işe elbiseyle gideceğini söyleyen Rus radyo sunucusu Aleksandr Sofronov dediğini yaptı. Sofronov, Rusya'nın İspanya'yı 4-3 mağlup ederek çeyrek finale yükselmesinin ardından işe elbiseyle gitti.

Daha önce Rusların destek için bıyık bırakmasına vesile olan Rusya milli takımı bu kez de İspanya ile Moskova'da yaptığı maçta çeyrek finale yükselerek Rus radyo sunucusu Sofronov'a elbise giydirdi.

Rus taraftarlar milli takıma destek vermek için antrenör Stanislav Çerçesov'unki gibi bıyık bırakıyodu.

Maçın Rusya'nın zaferiyle sonuçlanması halinde işe elbiseyle gideceğini söyleyen Sofronov, sözünü tuttu. İşe yavruağzı bir elbiseyle gitti.