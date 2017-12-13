Rusya Yemen'deki diplomatik misyonunu askıya aldı

Rusya tüm diplomatik personelini iç savaşın devam ettiği Yemen'den çektiğini ve bir kısmını Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a aktardığını açıkladı.

Fransız Haber Ajansı AFP'ye konuşan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova "(Başkent) Sana'daki durum göz önüne alınarak, Rusya'nın Yemen'deki diplomatik varlığını geçici olarak askıya alma kararına varıldı" ifadesini kullandı. Rusya'nın Yemen Büyükelçisi Vladimir Deduşkin çalışmalarını halihazırda son bir yıldır Riyad'dan sürdürüyordu.

Ayrıca, resmi Suudi Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Suudi Arabistan liderliğinde Yemen'deki Husi muhaliflere karşı mücadele veren askeri koalisyon bir Rus uçağının diplomatik personeli Sana'daki havalimanınandan tahliye etmesine izin verdi. Uçak öğleden sonra ülkeyi terk etti.

Rusya'nın bu kararı ülkenin eski Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih'in 4 Aralık'ta İran destekli Husi muhalifler tarafından yakalanıp öldürülmesi sonrası alındı.

Bitmeyen iç savaş

Rusya'nın Yemen Büyükelçiliği en son Ağustos ayında yaptığı açıklamada "Arap koalisyonunun Yemen kentleri ve kasabaları üzerindeki yoğun bombardımanı nedeniyle" kaygılı olduğunu belirtmiş ve bu hava saldırılarının "çoğu zaman sivil kayıplara neden olduğunu" kaydetmişti.

Arap Baharı sırasında Yemen'de başlayan isyanlar eski Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih'in istifası ile sonuçlanmış, ancak yerine geçen Suudi destekli Abdurrabu Mansur Hadi'ye karşı ayaklanan Husiler 2014'te başkent Sana'yı ele geçirdikten birkaç ay sonra ülke iç savaşa sürüklenmişti.

Suudi Arabistan liderliğinde İran destekli Husilere karşı mücadele veren askeri koalisyonun iç savaşa müdahil olmasıyla birlikte, ülkede bugüne kadar 8 bin 750 kişinin çatışmalarda öldüğü tahmin ediliyor.

Ayrıca altyapı ve sağlık hizmetlerinin büyük ölçüde çökmesi ile başgösteren kolera salgınından milyonlarca kişi etkilenirken, Birleşmiş Milletler ülkedeki durumu "dünyanın en büyük insani krizi" olarak nitelendiriyor.

Reuters/AFP/dpa, ÇÖ/HT

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