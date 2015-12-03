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Rusya yaptırımları ağırlaştırıyor; Türk Akımı görüşmeleri durduruldu!

Rusya Enerji Bakanı: Türkiye ile nükleer santral projesine ilişkin görüşmeler devam edecek

03 Aralık 2015 14:07

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Türkiye ile Türk Akımı'yla ilgili hükümetlerarası görüşmelerin durdurulduğunu açıkladı.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Novak, ''Türk Akımı görüşmeleri durduruldu. Hükümet kararıyla hükümetlerarası ekonomik işbirliği konseyinin çalışmaları durdurulmuştu. Bu nedenle Türk Akımı anlaşması üzerindeki çalışmalar da durdu'' ifadelerini kullandı.

Gazprom Başkanı Miller da sabah yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Türk Akımı projesi konusunda kendilerine herhangi bir şekilde başvurmadığını ve görüşmelerin durduğunu söylemişti. Miller, ''Türk Akımı için ilk önce Türkiye'nin bize başvurması gerek. Tabii eğer bu projeyle ilgileniyorsa. Ancak şu ana kadar bize böyle bir teklifle gelmedi'' dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya'nın doğalgazı kesmesi ihtimaline ilişkin olarak, "Biz hayat boyu doğalgazla yaşamadık biliyorsunuz, doğalgazla tanışalı ne kadar zaman olduğu belli. Bu millet çileye alışık bir millettir" açıklaması yapmıştı. "Kaldı ki Rus doğalgazı olmazsa biz yandık bittik diye bir durum yok" diyen Erdoğan, "Rusya dışında birçok ülkeden doğalgaz aldığımızı zaten dile getirdim" ifadesini kullanmıştı. 

Geçtiğimiz günlerde, Rus savaş uçağının hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Türkiye tarafından düşürülmesinin ardından Türkiye’ye uygulanan yaptırımlar hakkında konuşan Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Aleksey Ulyukayev, Türk Akımı boru hattı projesinin de bu yaptırımlara dahil edilebileceğini söylemişti.

 

Türk Akımı nedir?

Türk Akımı, Rusya'dan başlayıp Karadeniz üzerinden Türkiye'ye aktarılması planlanan doğal gaz boru hattı projesinin adıdır. Projenin önerisi Türkiye'ye yaptığı bir devlet ziyareti sırasında, 1 Aralık 2014 tarihinde Rusya devlet başkanı Vladimir Putin tarafından yapıldı.

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