Rusya yaptırımlara karşılık veriyor



Rusya Veterinerlik ve Bitki Sağlığı Gözlem Kurumu (VPSS), Polonya’dan meyve ve sebze ithalatını yasakladı. Yasağa gerekçe olarak "hijyen kurallarının ihlal edilmesi" gösterildi. VPSS, Polonya'dan elma ithalatına ilişkin nisan ayında uyarıda bulunmuştu. Polonya, dünya elma ihracatçıları arasında başı çekiyor. Rusya, meyve ve sebze ithalatı yasağının tüm AB ülkelerine uygulanabileceği uyarısında bulundu. Rusya her yıl AB üyesi ülkelerden 2 milyar euroluk meyve ve sebze ithal ediyor.

Rusya, Ukrayna'ya da AB ile ortaklık anlaşması imzalamasından bu yana muhtelif ekonomik yaptırımlar uyguluyor. Önce süt ve süt ürünleri ithalatı yasaklandı. Ardından meyve suyu ithalatı durduruldu. "Çikolata kralı" olarak anılan Petro Poroşenko'nun Ukrayna devlet başkanlığına adaylığını koymasının ardından Ukrayna'dan şekerleme ithalatına son verildi.

Moskova'nın Apple ve SAP'den talebi

Rusya Dışişleri Bakanlığı, AB'nin ekonomik yaptırım paketinin açıklanmasının ardından 'bu adımın Avrupa enerji piyasasında fiyatların yükselmesine neden olacağı" uyarısında bulundu.

Rusya İletişim Bakanlığı, aralarında Apple ve SAP'nin de bulunduğu bilişim şirketlerini, ürünlerinin kaynak kodlarını teslim etmeye çağırdı. Rusya, bu talepte bulunurken bireysel ve kurumsal kullanıcıların veri koruma hakkını gerekçe gösteriyor; ürünlerde manipülasyondan kaygı duyulduğunu savunuyor. Uzmanlar bilişim şirketlerinin özenle koruduğu kaynak kodlarının Rus yetkililere teslim edilmemesi halinde bunlara önemli yaptırımlar uygulanabileceğine dikkat çekiyor.

'Yeni Demir Perde' uyarısı

Özellikle Rusya ile sınırı olan Baltık ülkeleri Moskova'nın doğalgaz silahını kış aylarında kendilerine karşı daha etkili bir şekilde kullanmasından endişe duyuyor.

Çek Cumhuriyeti Başbakanı Bohuslav Sobotka, Rusya ile AB arasında verilecek bir ticaret savaşının yeni "Demir Perde"ye neden olacağı uyarısında bulundu. Sobotka, "Bir ticaret savaşı ne AB'ye ne de Rusya'ya yarar sağlar" dedi. Çek Cumhuriyeti, AB'de Rusya'ya yaptırım uygulanmasına muhalefet eden üyeler arasında yer alıyor.