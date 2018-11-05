Rusya: Yaptırımlar ve korumacılık dünya ekonomisinin gerçeği oldu

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 5 Kasım (DHA) - Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev, yaptırımlar, korumacılık ve kısıtlamaların çağdaş dünya ekonomisinin gerçeği haline geldiğini, bunun görmezden gelinemeyeceğini ve yeni artış kaynaklarının bulunması gerektiğini söyledi.

Resmi ziyaretle gittiği Çin’de birinci Çin Uluslararası İthalat EXPO fuarına katılan Medvedev açılış töreninde tüm katılımcıları tebrik ederek, bu olayın önemine dikkat çekti.

130 ülke temsilcisinin kendi ekonomilerinin imkanlarını göstermek ve uluslararası ticaretin perspektiflerini görüşmek için geldiğini hatırlatan Medvedev, “Bugün önümüzde dünya ekonomisinin yeni artış kaynaklarının bulunması, baskının, yaptırımların, korumacılığın ve kısıtlamaların olmadığı açık işbirliği alanının oluşturulması gibi hedefler var. Maalesef bu durum çağdaş dünyanın gerçeği ve biz bunlara gözümüzü kapatamayız” şeklinde konuştu.

Medvedev, ticaretin temelinde özgür rekabet ve serbest ürün ve hizmet dağılımı prensiplerinin yattığını da ekledi.