Rusya yaptırım kararına tepki olarak ABD'den diplomat sayısını azaltmasını istedi

ABD Senatosu'nun Rusya'ya yeni yaptırımlar öngören yasa tasarısını kabul etmesinin ardından Moskova ülkede bulunan Amerikalı diplomat sayısının azaltılmasını istedi ve bazı mülklere el koydu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Moskova'daki ABD büyükelçiliğinde ve konsolosluk görevlerinde çalışan diplomatik ve teknik personel sayısının 1 Eylül'e kadar 455'e düşürülmesini talep etti. Bu, ABD'nin Aralık ayında 35 diplomatı sınır dışı etmesinin ardından Rusya'nın ABD'de kalan bürokratlarının sayısına denk geliyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin herhangi bir Rus diplomatını sınır dışı etmeye karar vermesi halinde ABD'li diplomatlara da aynı şekilde davranılacağını belirtti.

Rusya ayrıca 1 Ağustos'tan itibaren ABD'li diplomatların tatil için kullandığı bir yazlık ev ile depoya da el konulacağını açıklandı.

Kremlin tarafından yapılan açıklamada, bu hareketin ABD Senatosu'nun Rusya üzerinde yeni yaptırımlar alması ve ABD Başkanı Donald Trump'ı Moskova hakkında sert bir çizgi izlemesine zorladığı için alındığı aktarıldı.