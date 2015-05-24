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Dünya
Deutsche Welle

Rusya yanlısı ayrılıkçı komutana suikast

Ukrayna’nın doğusunda hükümet güçleriyle savaşan Rusya yanlısı ayrılıkçıların üst düzey komutanlarından Aleksey Mozgovoy suikast sonucu öldürüldü.

24 Mayıs 2015 15:35


Rus haber ajansı Tass'ın Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Luhansk'ın başsavcılığına dayandırdığı haberine göre Aleksey Mozgovoy aracına düzenlenen bombalı ve silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Mozgovoy'un aracının Luhansk'ın Alçevsk bölgesi yakınlarında bombalı saldırıya uğradığı, ardından aracın makineli tüfeklerle tarandığı kaydedildi.

Olayda Mozgovoy dışında altı kişinin daha öldüğü belirtiliyor. Ajansın verdiği bilgilere göre Aleksey Mozgovoy'u öldürmek için daha önce de farklı girişimlerde bulunulmuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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UkraynaRusyaAleksey MozgovoyRusTass RusyaLuhanskLuhansk AlçevskMozgovoyWelle Türkçe DW/dpa BW/EC

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