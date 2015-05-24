Rusya yanlısı ayrılıkçı komutana suikast



Rus haber ajansı Tass'ın Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Luhansk'ın başsavcılığına dayandırdığı haberine göre Aleksey Mozgovoy aracına düzenlenen bombalı ve silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Mozgovoy'un aracının Luhansk'ın Alçevsk bölgesi yakınlarında bombalı saldırıya uğradığı, ardından aracın makineli tüfeklerle tarandığı kaydedildi.

Olayda Mozgovoy dışında altı kişinin daha öldüğü belirtiliyor. Ajansın verdiği bilgilere göre Aleksey Mozgovoy'u öldürmek için daha önce de farklı girişimlerde bulunulmuştu.